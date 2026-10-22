魁北克党在魁北克组建少数派政府——RMF24

分离主义政党魁北克党（PQ）在加拿大魁北克省组建了少数派政府。该党在省议会127个席位中获得59席，政府由保罗·圣皮埃尔·普拉蒙东领导。PQ的主要政治目标是让魁北克获得独立，RMF24报道。

独立事务部长

新政府设立了负责实现魁北克独立的部长职位。副省长凯瑟琳·让蒂尔科尔出任该职，她还将负责移民和融合事务。

普拉蒙东在竞选期间表示，打算就该省的未来举行广泛的公众咨询。同时，他指出，在美国唐纳德·特朗普总统任期结束前，他不计划举行独立公投。

根据最新民调，约30%的魁北克居民支持脱离加拿大，而约70%的人主张该省留在加拿大。独立支持者在1980年和1995年的公投中均告失败，尽管1995年双方的差距极小。

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围绕宣誓的争议

在宣誓就职时，PQ议员首次没有说出效忠英国君主的誓词。这得益于魁北克议会在2022年通过的一项法律，该法律取消了作出此类宣誓的义务。

与此同时，初审法院已开始审理渥太华大学律师劳伦斯·戴维提起的诉讼。他请求暂停该法律的效力，理由是该省不能自行修改加拿大宪法。

魁北克自由党领袖夏尔·米亚尔批评普拉蒙东政府专注于为可能举行的公投作准备。他认为，省政府首先应处理当前的社会和经济问题。

原住民权利问题

尊重第一民族权利也被列为新政府面临的挑战之一。普拉蒙东表示，他将与原住民举行协商，但据他所说，他们的支持不会成为通过独立魁北克临时宪法的条件。前PQ议员帕斯卡尔·帕拉迪被任命负责与第一民族代表联系，而西蒙-皮埃尔·萨瓦尔-特朗布莱将负责与原住民和因纽特人的关系。

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