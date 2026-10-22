Сепаратистская Parti Québécois (PQ) сформировала правительство меньшинства в канадской провинции Квебек. Партия получила 59 из 127 мест в провинциальном парламенте, а правительство возглавил Поль Сен-Пьер Пламондон. Главной политической целью PQ является обретение Квебеком независимости, сообщает RMF24.

Министр по вопросам независимости

Новое правительство создало должность министра, ответственной за достижение Квебеком независимости. Ее заняла вице-премьер Катрин Жентилкор, которая также будет отвечать за вопросы иммиграции и интеграции.

Пламондон во время избирательной кампании заявлял о намерении провести широкие общественные консультации относительно будущего провинции. В то же время он отметил, что не планирует проводить референдум о независимости до завершения президентского срока Дональда Трампа в США.

Согласно последним опросам, около 30% жителей Квебека поддерживают отделение от Канады, тогда как примерно 70% выступают за сохранение провинции в составе страны. На референдумах 1980 и 1995 годов сторонники независимости потерпели поражение, хотя в 1995 году разрыв между сторонами был минимальным.

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Спор относительно присяги

Во время принесения присяги депутаты от PQ впервые не произносили слов о верности британскому монарху. Это стало возможным после принятого парламентом Квебека в 2022 году закона, отменившего обязанность приносить такую присягу.

Тем временем в суде первой инстанции начались слушания по иску юриста Лоуренса Дэвида из Университета Оттавы. Он просит приостановить действие этого закона, аргументируя это тем, что провинция не может самостоятельно изменять канадскую конституцию.

Лидер Либеральной партии Квебека Шарль Мильяр раскритиковал сосредоточенность правительства Пламондона на подготовке к возможному референдуму. Он считает, что власти провинции должны прежде всего заниматься текущими социальными и экономическими проблемами.

Вопрос прав коренных народов

Среди вызовов для нового правительства также называют соблюдение прав Первых наций. Пламондон заявлял, что будет проводить консультации с коренными народами, однако их поддержка, по его словам, не станет условием для принятия временной конституции независимого Квебека. За контакты с представителями Первых наций назначили бывшего депутата PQ Паскаля Паради, а отношениями с коренными народами и инуитами будет заниматься Симон-Пьер Савар-Трамбле.

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