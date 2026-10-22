Две партии из коалиции президента Индонезии Прабово Субианто после внутренних обсуждений решили дистанцироваться от правительственной программы бесплатного питательного питания. Как сообщает Channel NewsAsia, это происходит на фоне случаев массовых пищевых отравлений, логистических проблем и обвинений в коррупции вокруг инициативы.

Представители двух партий, говорившие на условиях анонимности, заявили, что намерены публично высказывать обеспокоенность программой и требовать ее усовершенствования. Представитель третьей партии коалиции сказал, что политическая сила опасается негативного влияния проблем вокруг программы на электоральные перспективы. Вместе эти партии составляют более четверти парламентского большинства коалиции, которая контролирует около 80% мест в парламенте.

Падение поддержки

Программа, запущенная в январе 2025 года, была одним из главных предвыборных обещаний Субианто. Президент обещал обеспечить бесплатными питательными блюдами 83 млн детей и беременных женщин. Опрос Saiful Mujani Research and Consulting, проведенный в начале октября, показал, что около 62% общественности выступают против программы.

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По данным того же исследования, рейтинг одобрения президента снизился с 81% в ноябре до 44,5% в октябре. Доля положительных оценок самой программы за этот период сократилась с 62% до немногим более трети.

Отравления и расследование

В июне правоохранители арестовали бывшего руководителя программы и еще двух чиновников по обвинениям в коррупции. 31 августа десятки семей подали заявление в полицию против правительства — это стало первым юридическим шагом в отношении программы. В начале сентября примерно 1700 человек заболели после употребления бесплатных блюд в четырех отдельных инцидентах. С начала работы программы количество случаев пищевых отравлений достигло не менее 57 тысяч.

Вице-президент Гибран Ракабуминг Рака публично извинился за отравления, посетив часть пострадавших детей. Субианто ранее защищал инициативу, а в августе пообещал продолжать ее с усовершенствованиями и повышением эффективности. На следующий год правительство предусмотрело на программу 240 трлн индонезийских рупий.

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