Dwie partie z koalicji prezydenta Indonezji Prabowo Subianto po wewnętrznych rozmowach postanowiły zdystansować się od rządowego programu bezpłatnych pożywnych posiłków. Jak podaje Channel NewsAsia, dzieje się to w obliczu przypadków masowych zatruć pokarmowych, problemów logistycznych i oskarżeń o korupcję związanych z inicjatywą.

Przedstawiciele dwóch partii, którzy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości, oświadczyli, że zamierzają publicznie wyrażać obawy dotyczące programu i domagać się jego usprawnienia. Przedstawiciel trzeciej partii koalicyjnej powiedział, że ugrupowanie obawia się negatywnego wpływu problemów wokół programu na perspektywy wyborcze. Łącznie partie te stanowią ponad jedną czwartą koalicyjnej większości parlamentarnej, która kontroluje około 80% miejsc w parlamencie.

Spadek poparcia

Program, uruchomiony w styczniu 2025 roku, był jedną z głównych obietnic wyborczych Subianto. Prezydent obiecał zapewnić bezpłatne pożywne posiłki 83 mln dzieci i kobiet w ciąży. Sondaż Saiful Mujani Research and Consulting, przeprowadzony na początku października, wykazał, że około 62% społeczeństwa sprzeciwia się programowi.

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Według tego samego badania wskaźnik poparcia dla prezydenta spadł z 81% w listopadzie do 44,5% w październiku. Odsetek pozytywnych ocen samego programu zmniejszył się w tym okresie z 62% do nieco ponad jednej trzeciej.

Zatrucia i śledztwo

W czerwcu funkcjonariusze organów ścigania aresztowali byłego szefa programu oraz dwóch innych urzędników pod zarzutem korupcji. 31 sierpnia dziesiątki rodzin złożyły na policji zawiadomienie przeciwko rządowi — był to pierwszy krok prawny dotyczący programu. Na początku września około 1700 osób zachorowało po spożyciu bezpłatnych posiłków w czterech odrębnych incydentach. Od początku działania programu liczba przypadków zatruć pokarmowych osiągnęła co najmniej 57 tys.

Wiceprezydent Gibran Rakabuming Raka publicznie przeprosił za zatrucia, odwiedzając część poszkodowanych dzieci. Subianto wcześniej bronił inicjatywy, a w sierpniu obiecał ją kontynuować po wprowadzeniu usprawnień i zwiększeniu efektywności. Rząd przewidział na program w przyszłym roku 240 bln rupii indonezyjskich.

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