Władze Sri Lanki zapowiedziały codzienne naloty w celu konfiskaty nielegalnej broni i zwalczania przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie po śmierci dzikiego słonia Kavanthissy w rejonie Galgamuwa. Zwierzę było uważane za najwyższego słonia na wyspie. Kavanthissa padł 16 października; za prawdopodobną przyczynę śmierci uznaje się ranę postrzałową prawej przedniej nogi, jednak oficjalnego raportu z sekcji zwłok jeszcze nie opublikowano, informuje Mongabay.

Znany słoń z Galgamuwa

Kavanthissa żył w rejonie Galgamuwa w Prowincji Północno-Zachodniej Sri Lanki, gdzie nasila się konflikt między ludźmi a słoniami. Mieszkańcy opisywali go jako spokojnego i twierdzili, że za życia nie atakował ludzi.

Słoń oraz stado, które przechodziło przez tory kolejowe w pobliżu Kasikote, zyskały rozgłos w mediach społecznościowych i przyciągały odwiedzających. Według Departamentu Ochrony Dzikiej Przyrody Sri Lanki od 2010 roku do maja 2026 roku z powodu ran postrzałowych zginęło 976 dzikich słoni. Wśród innych przyczyn śmierci urząd wymienia porażenie prądem, użycie bomb szczękowych, zatrucia, wypadki kolejowe i drogowe.

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Komitet omówił procedury reagowania

Dyrektor generalny Departamentu Ochrony Dzikiej Przyrody Ranjan Marasinghe oświadczył, że urząd dysponuje zasobami i finansowaniem na działalność ochronną. Według niego patrole codziennie wykrywają nielegalną broń i inną bezprawną działalność na obszarach chronionych.

Po krytyce społecznej rząd powołał komitet ekspertów. Na pierwszym posiedzeniu 21 października uczestnicy omówili opracowanie opartych na nauce standardowych procedur szybkiego reagowania na podobne przypadki. Rozmawiano także o utworzeniu jednostki szybkiego reagowania weterynaryjnego, która umożliwiłaby pilne interwencje w warunkach terenowych.

Prithiviraj Fernando, szef Centre for Conservation and Research, wiąże wychodzenie słoni na grunty rolne z wylesianiem. Według Marasinghe około 70% słoni w kraju żyje poza obszarami chronionymi. Tymczasem grupy działające na rzecz ochrony zwierząt w Tajlandii wzywają władze swojego kraju do zwrotu dwóch słoni podarowanych Sri Lance.

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