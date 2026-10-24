Stan australijskiej posłanki Helen Haines poprawił się z krytycznego do ciężkiego, ale stabilnego — poinformował szpital Alfred w Melbourne. W sobotę rano placówka medyczna przekazała, że po ponad czterech dniach pobytu w szpitalu znajduje się ona w stabilnym stanie.

Potrącenie w pobliżu biura posłanki

W poniedziałek Haines doznała krytycznych obrażeń, gdy samochód potrącił ją w pobliżu jej biura wyborczego. Według ABC News w wyniku potrącenia straciła obie nogi.

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Wersja policji i zarzuty

Policja twierdzi, że incydent mógł być celowym atakiem. Organy ścigania podają, że w sprawie figuruje 43-letni mieszkaniec Tarrawingee Brendan Nugent, któremu postawiono kilka zarzutów.

W materiale ABC News nie podano szczegółów dotyczących konkretnych zarzutów. Śledztwo w sprawie okoliczności potrącenia trwa.

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