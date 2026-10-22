印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托所在联盟的两个政党在内部讨论后，决定与政府的免费营养餐计划保持距离。据亚洲新闻台报道，此举发生在该倡议出现大规模食物中毒事件、物流问题及腐败指控的背景下。

两党的代表在匿名条件下表示，他们打算公开表达对该计划的担忧，并要求对其进行改进。联盟中第三个政党的代表称，该政党担心围绕该计划的问题会对其选举前景产生负面影响。这些政党合计占该联盟议会多数派的四分之一以上；该联盟控制着议会约80%的席位。

支持率下降

该计划于2025年1月启动，是苏比安托的主要竞选承诺之一。总统承诺向8300万名儿童和孕妇提供免费营养餐。萨伊富尔·穆贾尼研究与咨询公司在10月初进行的一项调查显示，约62%的公众反对该计划。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

同一项研究显示，总统的支持率从11月的81%降至10月的44.5%。同期，对该计划本身作出正面评价的比例从62%降至略高于三分之一。

中毒与调查

6月，执法人员以腐败指控为由逮捕了该计划的前负责人和另外两名官员。8月31日，数十个家庭向警方报案控告政府，这是针对该计划采取的首个法律行动。9月初，在四起独立事件中，约1700人在食用免费餐食后患病。自该计划启动以来，食物中毒病例数量已达到至少5.7万例。

副总统吉布兰·拉卡布明·拉卡在探望部分受影响儿童后，就中毒事件公开道歉。苏比安托此前曾为该倡议辩护，并于8月承诺将通过改进和提高效率继续实施该计划。政府已为明年的该计划安排了240万亿印尼盾。

关注我们在