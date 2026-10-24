W Turcji minister spraw zagranicznych Hakan Fidan oświadczył, że warunki do ostatecznego zjednoczenia rywalizujących administracji we wschodniej i zachodniej Libii już się ukształtowały. Wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie może zostać ogłoszona decyzja w tej sprawie, informuje The Express Tribune.

Jednolite dowództwo wojskowe

Według Fidana obie strony mają własne struktury wojskowe. Należy je połączyć pod jednolitym dowództwem armii narodowej, powiedział minister dziennikarzom. Uznał to za konieczne dla trwałego zjednoczenia wschodu i zachodu kraju.

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Relacje Ankary ze wschodnią Libią

Turcja wspierała uznawany przez ONZ rząd w Trypolisie, jednak w ostatnich latach jej relacje z władzami wschodniej Libii znacznie się ociepliły.

We wtorek parlament mający siedzibę we wschodniej Libii zatwierdził umowę z Turcją o rozgraniczeniu stref morskich. Fidan oświadczył, że warunki do trwałego utrwalenia zjednoczenia wschodu i zachodu już dojrzały.

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