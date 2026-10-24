Pakistańskie siły bezpieczeństwa poinformowały, że podczas operacji w Gwadarze w prowincji Beludżystan zabiły 10 osób, które określiły jako bojowników. Według ISPR, skrzydła medialnego pakistańskich sił zbrojnych, wśród zabitych była kobieta.

Jak informuje The Express Tribune, operacje przeprowadzono po próbach ataków w pobliżu przejścia granicznego Gabd i w mieście Gwadar. Według ISPR ataki miały miejsce w czwartek: zginął jeden cywil, uszkodzonych zostało również kilka pojazdów. Wojsko twierdzi, że wśród jego personelu nie było strat, a porządek został przywrócony.

Oświadczenia wojska

ISPR nazwał napastników terrorystami i oświadczył, że działali przy wsparciu Indii. Przedstawiciele wojska potępili także udział kobiety w ataku, twierdząc, że rzekomo została do tego zmuszona.

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Według wersji ISPR napastnicy próbowali przeszkodzić w rozwoju i dobrobycie Beludżystanu. Skrzydło medialne wojska poinformowało, że kampania antyterrorystyczna w ramach programu Azm-e-Istehkam będzie kontynuowana.

Wizyta Asima Munira w Peszawarze

Szef Sił Obronnych i dowódca armii Pakistanu, feldmarszałek Asim Munir, podczas wizyty w kwaterze głównej korpusu w Peszawarze zapowiedział kontynuowanie kampanii przeciwko grupom, które pakistańskie wojsko nazywa wspieranymi przez Indie. Przedstawiono mu informacje o sytuacji bezpieczeństwa, operacjach kontrterrorystycznych, środkach zarządzania granicą oraz gotowości jednostek w prowincji.

Prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari pochwalił siły bezpieczeństwa za udaremnienie ataków w Gwadarze i wyraził współczucie z powodu śmierci cywila. Potępił także wykorzystywanie godności kobiet z Beludżystanu do celów politycznych.

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