Община Мунга-Доссо в районе местного самоуправления Карим-Ламидо нигерийского штата Тараба обратилась к губернатору Агбу Кефасу с просьбой рассмотреть создание для неё отдельного избирательного округа. Как сообщает Premium Times Nigeria, соответствующее обращение подала Ассоциация развития Мунга-Доссо, которую возглавляет Ишмаэль Томас.

В петиции представители общины заявили о многолетней нехватке инфраструктуры, ограниченном политическом представительстве и предполагаемом исключении из государственных программ развития. По их словам, Мунга-Доссо входит в избирательный округ Биквин, однако получала мало или не получала вовсе выгод от государственных проектов.

Жалобы на нехватку инфраструктуры

Среди проблем ассоциация назвала отсутствие государственного центра первичной медицинской помощи, построенных государством водопропускных сооружений, скважин и доступных дорог. Она также утверждает, что община испытывает трудности с доступом к политическим назначениям, проектам развития и другим государственным программам из-за своей этнической идентичности и принадлежности к иной общественной ассоциации, чем большинство населённых пунктов округа Биквин.

Представители Мунга-Доссо заявили, что неоднократно обращались к властям различных уровней, но не получили ответа, который бы их удовлетворил. По данным ассоциации, самое последнее обращение датировано 28 августа.

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Требования относительно средств и границ округа

Община также просит губернатора обеспечить ей справедливую долю в программе развития для района Биквин стоимостью 200 млн найр. Ассоциация утверждает, что представители Мунга-Доссо участвовали во встрече заинтересованных сторон Биквина до выделения средств, однако впоследствии общину якобы не включили в реализованные проекты.

В предлагаемый избирательный округ Мунга-Доссо ассоциация предлагает включить девять деревень: Бваи, Бугбамуи, Бункаваи, Бункаубу, Бункачи, Муданг, Букадуи, Букарегваг и Нваминши. Заявители оценивают их совокупную численность населения в 120–150 тысяч человек, однако эти данные независимо не проверялись.

Отдельно ассоциация призвала власти сохранить разграничение идентичностей Мунга-Доссо и Мунга-Лелау, а также проверить жалобы на публикации в Facebook, которые, по мнению заявителей, способны усилить напряжённость между общинами.

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