Громада штату Тараба просить створити окремий виборчий округ — Premium Times Nigeria

Громада Мунга-Доссо в районі місцевого самоврядування Карім-Ламідо штату Тараба в Нігерії звернулася до губернатора Агбу Кефаса з проханням розглянути створення для неї окремого виборчого округу. Як повідомляє Premium Times Nigeria, відповідне звернення подала Асоціація розвитку Мунга-Доссо, яку очолює Ішмаель Томас.

У петиції представники громади заявили про багаторічну нестачу інфраструктури, обмежене політичне представництво та ймовірне виключення з державних програм розвитку. За їхніми словами, Мунга-Доссо входить до виборчого округу Біквін, однак отримувала мало або не отримувала вигод від урядових проєктів.

Скарги на нестачу інфраструктури

Асоціація серед проблем назвала відсутність державного центру первинної медичної допомоги, збудованих державою водопропускних споруд, свердловин та доступних доріг. Вона також стверджує, що громада має труднощі з доступом до політичних призначень, проєктів розвитку й інших державних програм через власну етнічну ідентичність та належність до іншої громадської асоціації, ніж більшість населених пунктів округу Біквін.

Представники Мунга-Доссо заявили, що неодноразово зверталися до органів влади різних рівнів, але не отримали відповіді, яка б їх задовольнила. Найостанніше звернення, за даними асоціації, датоване 28 серпня.

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Вимоги щодо коштів і меж округу

Громада також просить губернатора забезпечити їй справедливу частку в програмі розвитку для району Біквін вартістю 200 млн найр. Асоціація стверджує, що представники Мунга-Доссо брали участь у зустрічі зі стейкхолдерами Біквіна до виділення коштів, однак згодом громаду нібито не включили до реалізованих проєктів.

До пропонованого виборчого округу Мунга-Доссо асоціація пропонує включити дев’ять сіл: Бваї, Бугбамуї, Бункаваї, Бункаубу, Бункачі, Муданг, Букадуї, Букарегваг і Нвамінші. Їхню сукупну чисельність населення заявники оцінюють у 120–150 тисяч осіб, але ці дані незалежно не перевіряли.

Окремо асоціація закликала владу зберегти розмежування ідентичностей Мунга-Доссо та Мунга-Лелау, а також перевірити скарги на дописи у Facebook, які, на думку заявників, здатні посилити напруження між громадами.

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