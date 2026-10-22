尼日利亚塔拉巴州卡里姆-拉米多地方政府区的蒙加-多索社区呼吁州长阿格布·凯法斯考虑为该社区设立一个独立选区。据尼日利亚《Premium Times》报道，相关请求由伊什梅尔·托马斯领导的蒙加-多索发展协会提交。

在请愿书中，社区代表称长期缺乏基础设施、政治代表性有限，并被指遭排除在政府发展计划之外。他们表示，蒙加-多索属于比克温选区，但从政府项目中获得的利益很少或完全没有。

对基础设施不足的投诉

该协会列举的问题包括没有政府初级医疗中心、政府修建的涵洞、钻井以及通行便利的道路。该协会还称，由于自身的族群身份，以及其所属社区协会与比克温选区大多数居民点不同，该社区在获得政治任命、发展项目和其他政府计划方面面临困难。

蒙加-多索代表表示，他们曾多次向不同层级的政府部门提出诉求，但没有得到令其满意的答复。该协会称，最近一次诉求日期为8月28日。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

有关资金和选区边界的诉求

该社区还请求州长确保其在价值2亿奈拉的比克温地区发展计划中获得公平份额。该协会称，蒙加-多索代表在资金拨付前参加了比克温利益相关方会议，但该社区随后据称未被纳入实施的项目中。

该协会提议将九个村庄纳入拟议的蒙加-多索选区：布瓦伊、布格巴穆伊、邦卡瓦伊、邦考布、邦卡奇、穆当、布卡杜伊、布卡雷格瓦格和恩瓦明希。申请人估计这些村庄的总人口为12万至15万人，但这些数据尚未经独立核实。

此外，该协会呼吁当局保留蒙加-多索与蒙加-莱劳身份之间的区分，并核查有关Facebook帖文的投诉；申请人认为，这些帖文可能加剧社区之间的紧张关系。

关注我们在