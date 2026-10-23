中国一些失业者向亲属隐瞒失业，并离开家门，以营造正常工作日的印象。他们在公园、图书馆、咖啡馆和购物中心消磨时间，试图避免亲近的人询问其就业情况。

据《台北时报》报道，关于如何在家外度过一天的建议，以及人们假装去上班的故事，在中国社交媒体上获得了显著关注。RedNote平台上的帖子获得了超过7000万次浏览，抖音上的相关内容获得6.1亿次浏览，而微博上的相关话题标签获得了最多3.2亿次浏览。

来自家庭的压力

32岁的Coco Li六个多月前因工作负担沉重且缺乏认可而辞去一家国有房地产公司的工作，但没有将此事告诉母亲。她说，母亲的担忧只会加剧她自己的焦虑，却无助于解决找工作的问题。

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28岁的Susan Sun自去年年底以来一直隐瞒自己被一家互联网公司解雇的事实。在母亲和继父搬来与她同住于重庆后，她被迫在9:00前离开家，并在18:00后返回。她依靠每月1864元的失业救济金和剩余的遣散费生活。

艰难的劳动力市场

分析人士将这一现象与中国劳动力市场走弱联系起来。长期的房地产市场危机、地方政府财政受限、自动化以及人工智能的快速应用，都对就业和收入造成影响。由于竞争激烈，制造商也在削减劳动力成本并增加员工的工作负担。

康奈尔大学中国政治学副教授Diana Fu认为，模拟就业使人们能够保全面子，并可能降低集体不满的风险。布法罗大学社会学家Yige Dong指出，中国相对薄弱的社会保障体系可能会随着时间推移，使失业者更难维持这种生活方式。

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