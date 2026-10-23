Niektóre osoby bezrobotne w Chinach ukrywają utratę pracy przed krewnymi i wychodzą z domu, aby stworzyć wrażenie zwykłego dnia pracy. Spędzają czas w parkach, bibliotekach, kawiarniach i centrach handlowych, starając się uniknąć pytań bliskich o zatrudnienie.

Jak informuje Taipei Times, porady dotyczące tego, gdzie spędzić dzień poza domem, a także historie osób udających, że chodzą do pracy, zyskały znaczną popularność w chińskich mediach społecznościowych. Publikacje na platformie RedNote zebrały ponad 70 mln wyświetleń, na Douyin — 610 mln, a tematyczne hasztagi na Weibo — do 320 mln.

Presja ze strony rodziny

32-letnia Coco Li, która ponad sześć miesięcy temu odeszła z państwowej firmy działającej w sektorze nieruchomości z powodu dużego obciążenia pracą i braku uznania, nie powiedziała o tym matce. Jak twierdzi, troska matki jedynie nasiliłaby jej własny niepokój, nie pomagając w rozwiązaniu problemu znalezienia pracy.

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28-letnia Susan Sun ukrywa zwolnienie z firmy internetowej od końca ubiegłego roku. Po tym, jak jej matka i ojczym wprowadzili się do niej w Chongqingu, kobieta jest zmuszona wychodzić z domu przed 9:00 i wracać po 18:00. Utrzymuje się z zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 1864 juanów miesięcznie oraz pozostałej części odprawy.

Trudny rynek pracy

Analitycy wiążą to zjawisko ze słabnięciem chińskiego rynku pracy. Na zatrudnienie i dochody wpływają przedłużający się kryzys na rynku nieruchomości, ograniczone finanse władz lokalnych, automatyzacja i szybkie wdrażanie sztucznej inteligencji. Producenci również obniżają koszty pracy i zwiększają obciążenie pracowników z powodu silnej konkurencji.

Diana Fu, adiunktka polityki chińskiej na Uniwersytecie Cornella, uważa, że symulowanie zatrudnienia pozwala ludziom zachować twarz i potencjalnie zmniejsza ryzyko zbiorowego niezadowolenia. Socjolog Yige Dong z Uniwersytetu w Buffalo zauważył, że relatywnie słaby system ochrony socjalnej w Chinach może z czasem utrudnić bezrobotnym utrzymanie takiego stylu życia.

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