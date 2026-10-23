Безробітні в Китаї імітують робочий день, приховуючи втрату роботи — Taipei Times

Деякі безробітні в Китаї приховують втрату роботи від родичів і виходять з дому, щоб створити враження звичайного робочого дня. Вони проводять час у парках, бібліотеках, кав’ярнях та торговельних центрах, намагаючись уникнути запитань близьких про працевлаштування.

Як повідомляє Taipei Times, поради щодо того, де провести день поза домом, а також історії людей, які вдають, що ходять на роботу, набули значної популярності у китайських соцмережах. Публікації на платформі RedNote зібрали понад 70 мільйонів переглядів, на Douyin — 610 мільйонів, а тематичні хештеги на Weibo — до 320 мільйонів.

Тиск з боку родини

32-річна Коко Лі, яка понад шість місяців тому звільнилася з державної компанії у сфері нерухомості через велике навантаження та брак визнання, не повідомила про це матері. За її словами, занепокоєння матері лише посилило б її власну тривогу, не допомігши вирішити проблему пошуку роботи.

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28-річна Сьюзен Сун приховує звільнення з інтернет-компанії з кінця минулого року. Після того як її мати та вітчим переїхали до неї в Чунціні, жінка змушена залишати дім до 9:00 і повертатися після 18:00. Вона живе на допомогу з безробіття у 1864 юані на місяць та залишок вихідної допомоги.

Складний ринок праці

Аналітики пов’язують це явище зі слабшанням китайського ринку праці. На зайнятість та доходи впливають тривала криза на ринку нерухомості, обмежені фінанси місцевих органів влади, автоматизація і швидке впровадження штучного інтелекту. Виробники також скорочують витрати на оплату праці та підвищують навантаження на працівників через жорстку конкуренцію.

Доцентка китайської політики Корнельського університету Діана Фу вважає, що імітація зайнятості дає людям змогу зберегти обличчя та потенційно зменшує ризик колективного невдоволення. Соціолог Їґе Дун з Університету Баффало зазначив, що відносно слабка система соціального захисту в Китаї з часом може ускладнити для безробітних підтримання такого способу життя.

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