Некоторые безработные в Китае скрывают потерю работы от родственников и выходят из дома, чтобы создать впечатление обычного рабочего дня. Они проводят время в парках, библиотеках, кофейнях и торговых центрах, стараясь избежать вопросов близких о трудоустройстве.

Как сообщает Taipei Times, советы о том, где провести день вне дома, а также истории людей, которые делают вид, что ходят на работу, приобрели значительную популярность в китайских соцсетях. Публикации на платформе RedNote собрали более 70 миллионов просмотров, на Douyin — 610 миллионов, а тематические хештеги на Weibo — до 320 миллионов.

Давление со стороны семьи

32-летняя Коко Ли, которая более шести месяцев назад уволилась из государственной компании в сфере недвижимости из-за большой нагрузки и отсутствия признания, не сообщила об этом матери. По ее словам, беспокойство матери лишь усилило бы ее собственную тревогу, не помогая решить проблему поиска работы.

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28-летняя Сьюзен Сун скрывает увольнение из интернет-компании с конца прошлого года. После того как ее мать и отчим переехали к ней в Чунцин, женщина вынуждена уходить из дома до 9:00 и возвращаться после 18:00. Она живет на пособие по безработице в размере 1864 юаней в месяц и остаток выходного пособия.

Сложный рынок труда

Аналитики связывают это явление с ослаблением китайского рынка труда. На занятость и доходы влияют затяжной кризис на рынке недвижимости, ограниченные финансы местных органов власти, автоматизация и быстрое внедрение искусственного интеллекта. Производители также сокращают расходы на оплату труда и увеличивают нагрузку на работников из-за жесткой конкуренции.

Доцент китайской политики Корнеллского университета Диана Фу считает, что имитация занятости позволяет людям сохранить лицо и потенциально снижает риск коллективного недовольства. Социолог Игэ Дун из Университета Баффало отметил, что относительно слабая система социальной защиты в Китае со временем может затруднить безработным поддержание такого образа жизни.

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