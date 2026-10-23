厄瓜多尔反对派政治人物路易莎·冈萨雷斯被拘留。她曾两次在选举中败给总统丹尼尔·诺沃亚。目前，她因涉嫌在2023年竞选活动的政治筹资和支出中存在违规行为而受到调查，《塞浦路斯邮报》报道。

检方说法

厄瓜多尔总检察院表示，调查正在查明2023年5月至8月期间用于支付选举广告费用的资金来源。根据其掌握的信息，一个法人实体网络据称被用于将约50万美元转用于订购和购买竞选广告。

该机构称，这些资金的来源及提供资金的人员均未披露。检方还表示，在该案框架内，正在调查7人，原因是2023年总统竞选期间捐款存在不一致之处，以及资金合法来源的问题。已有3人被拘留；他们将被指控涉嫌洗钱。检方未公布他们的全名。

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冈萨雷斯及其政党的反应

冈萨雷斯称这些指控荒谬，并呼吁其政党成员为了厄瓜多尔的自由和民主而团结。公民革命党领导人加布里埃拉·里瓦德内拉证实了这名政治人物被拘留，并表示该案具有政治动机。

里瓦德内拉强调，2023年竞选资金已得到妥善核算，此前由选举机构施加的财政处罚也已缴纳。支持冈萨雷斯参选的前总统拉斐尔·科雷亚也称此案是迫害。冈萨雷斯在2023年和2025年总统选举中均败给诺沃亚。

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