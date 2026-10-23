W Ekwadorze zatrzymano opozycyjną polityczkę Luisę González, która dwukrotnie przegrała wybory prezydenckie z Danielem Noboą. Jest ona objęta śledztwem w sprawie domniemanych nieprawidłowości w finansowaniu politycznym i wydatkach na kampanię wyborczą w 2023 roku, informuje Cyprus Mail.

Wersja prokuratury

Prokuratura Generalna Ekwadoru oświadczyła, że śledztwo ustala pochodzenie środków wykorzystanych na opłacenie reklam wyborczych w okresie od maja do sierpnia 2023 roku. Według jej danych sieć osób prawnych miała rzekomo zostać wykorzystana do skierowania około 500 tys. dolarów na zamówienie i zakup reklam przedwyborczych.

Urząd twierdzi, że źródła tych środków oraz osoby, które je przekazały, nie zostały ujawnione. Prokuratura poinformowała również, że w ramach sprawy bada siedem osób w związku z niezgodnościami we wpłatach i kwestiami dotyczącymi legalnego pochodzenia środków podczas kampanii prezydenckiej w 2023 roku. Trzy osoby zostały już zatrzymane; mają usłyszeć zarzuty dotyczące domniemanego prania pieniędzy. Prokuratura nie podała ich pełnych nazwisk.

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Reakcja González i partii

González nazwała oskarżenia absurdalnymi i wezwała członków swojej partii do jedności na rzecz wolności i demokracji w Ekwadorze. Liderka partii Rewolucja Obywatelska, Gabriela Rivadeneira, potwierdziła zatrzymanie polityczki i oświadczyła, że sprawa ma podłoże polityczne.

Rivadeneira podkreśliła, że środki na kampanię w 2023 roku zostały właściwie rozliczone, a nałożone wcześniej przez organ wyborczy kary finansowe zostały zapłacone. Były prezydent Rafael Correa, który popierał kandydaturę González, również nazwał sprawę prześladowaniem. González przegrała z Noboą wybory prezydenckie w 2023 i 2025 roku.

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