Prezydent USA Donald Trump skierował w stronę Zatoki Perskiej trzecią grupę uderzeniową lotniskowca oraz dodatkowych 10 tys. żołnierzy Marynarki Wojennej i Korpusu Piechoty Morskiej. Jak podaje The Japan Times, ma to zapewnić amerykańskim dowódcom więcej możliwości działania, jeśli USA wznowią uderzenia na Iran po wyborach środka kadencji 3 listopada.

Według publikacji wojna, którą USA i Izrael rozpoczęły przeciwko Iranowi, trwa już ósmy miesiąc. Trump wielokrotnie sugerował możliwość wznowienia uderzeń po wyborach. W ubiegłym tygodniu szef Pentagonu Pete Hegseth złożył niezapowiedzianą wizytę w Izraelu i spotkał się z premierem Binjaminem Netanjahu przed wyborami w Izraelu.

Przygotowania Iranu do możliwej eskalacji

Źródło znające stanowisko Teheranu powiedziało publikacji, że Iran oczekuje nowej amerykańskiej kampanii bombardowań mniej więcej w okresie wyborów w USA. Według tego źródła Teheran przygotowuje się do odpowiedzi w różnych częściach Bliskiego Wschodu, w tym przeciwko Izraelowi i Zjednoczonym Emiratom Arabskim.

Inne źródło, znające stanowisko rządu ZEA, stwierdziło, że niektórzy urzędnicy państw Zatoki Perskiej z dużą pewnością oczekują wznowienia przemocy. Obawiają się, że może ona być zakrojona na większą skalę niż przed przerwą w działaniach zbrojnych.

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Specjaliści ds. żeglugi i bezpieczeństwa morskiego również poinformowali, że Iran atakuje więcej statków w Cieśninie Ormuz lub w jej pobliżu i wyrządza poważniejsze szkody, używając pocisków kierowanych zamiast dronów uderzeniowych. Ekspertka Brookings Institution Asli Aydintasbas uważa, że wszystkie oznaki wskazują na wznowienie wojny i zakrojoną na dużą skalę kampanię bombardowań, choć jej termin pozostaje niepewny.

Wybory i rynek energii

W ubiegłym tygodniu Departament Stanu USA nakazał części dyplomatów i członkom ich rodzin opuszczenie Arabii Saudyjskiej po rozszerzeniu konfliktu przez wspieranych przez Iran jemeńskich Huti. Według publikacji Huti zaatakowali dronami i rakietami lotnisko w Rijadzie oraz obiekty energetyczne, w wyniku czego zginęły dziesiątki osób, a setki zostały ranne.

Konflikt zakłócił przepływy surowców energetycznych z Zatoki Perskiej: cena ropy Brent wzrosła od początku roku o ponad 80%. Spowodowało to wzrost cen benzyny w USA. Badanie Pew Research Center przeprowadzone od 28 września do 4 października wykazało, że około dwie trzecie Amerykanów nie aprobuje działań Trumpa w sprawie konfliktu z Iranem, a około połowa oczekuje, że potrwa on jeszcze ponad rok.

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