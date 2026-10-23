В Эквадоре задержали оппозиционную политикессу Луису Гонсалес, которая дважды уступала президенту Даниэлю Нобоа на выборах. Ее расследуют по делу о предполагаемых нарушениях политического финансирования и расходах на избирательную кампанию 2023 года, сообщает Cyprus Mail.

Версия прокуратуры

Генеральная прокуратура Эквадора заявила, что следствие выясняет происхождение средств, использованных для оплаты избирательной рекламы в период с мая по август 2023 года. По ее данным, сеть юридических лиц якобы использовали для направления около 500 тысяч долларов на заказ и приобретение предвыборной рекламы.

В ведомстве утверждают, что источники этих средств и лица, предоставившие их, не были раскрыты. Прокуратура также сообщила, что в рамках дела расследуют семь человек из-за несоответствий во взносах и вопросов о законном происхождении средств во время президентской кампании 2023 года. Трех человек уже задержали; им должны предъявить обвинения в предполагаемом отмывании денег. Их полные имена прокуратура не назвала.

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Реакция Гонсалес и партии

Гонсалес назвала обвинения абсурдными и призвала членов своей партии к единству ради свободы и демократии в Эквадоре. Глава партии «Гражданская революция» Габриэла Риваденейра подтвердила задержание политикессы и заявила, что дело политически мотивировано.

Риваденейра подчеркнула, что средства кампании 2023 года были должным образом учтены, а ранее наложенные избирательным органом финансовые санкции были уплачены. Бывший президент Рафаэль Корреа, поддерживавший кандидатуру Гонсалес, также назвал дело преследованием. Гонсалес проиграла Нобоа президентские выборы 2023 и 2025 годов.

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