Osuwisko w Pakistanie zablokowało drogę Baltistan — The Express Tribune
W Pakistanie osuwisko zablokowało drogę Baltistan w pobliżu Shangus w dolinie Rondu, w dystrykcie Skardu. Tysiące pasażerów, w tym turyści, utknęło po obu stronach trasy.
Ruch między Gilgitem a Skardu wstrzymany
Osuwisko zakłóciło ruch między Gilgitem a Skardu. Droga została całkowicie zablokowana, a ruch pojazdów na tym odcinku wstrzymano, donosi The Express Tribune.
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Urząd Zarządzania Katastrofami Gilgit-Baltistan (GBDMA) poinformował, że w miejscu osuwiska nadal osuwały się masy ziemi i skał. Dużych głazów, które zablokowały drogę, nie udało się usunąć.
Obawy mieszkańców
Lokalni mieszkańcy wyrazili zaniepokojenie brakiem środków bezpieczeństwa na tej drodze. Według nich osuwiska często blokują trasę, a wcześniej wielokrotnie dochodziło tu do śmiertelnych wypadków.