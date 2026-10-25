В Пакистане оползень заблокировал дорогу в Балтистан недалеко от Шангуса в долине Ронду, в округе Скарду. Тысячи пассажиров, в том числе туристы, оказались заблокированы по обе стороны пути.

Движение между Гилгитом и Скарду остановлено

Оползень нарушил движение между Гилгитом и Скарду. Дорога была полностью перекрыта, а движение транспорта на этом участке приостановлено, сообщает The Express Tribune.

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Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Гилгит-Балтистана (GBDMA) заявило, что на месте оползня продолжали сходить массы грунта и камней. Крупные валуны, заблокировавшие дорогу, убрать не удалось.

Обеспокоенность жителей

Местные жители выразили обеспокоенность отсутствием мер безопасности на этой дороге. По их словам, оползни часто перекрывают путь, а ранее здесь неоднократно происходили смертельные аварии.

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