英国外交大臣埃德·米利班德将于周五参加在土耳其举行的会谈，会议将讨论霍尔木兹海峡危机以及也门胡塞武装对沙特阿拉伯发动的袭击。据《独立报》报道。

会谈参与方

预计参加此次会晤的包括欧洲E4集团——英国、法国、德国和意大利——的代表，以及地区R4集团的代表：埃及、巴基斯坦、沙特阿拉伯和土耳其。

米利班德计划呼吁通过外交途径解决与伊朗的冲突，以确保霍尔木兹海峡航行的完全自由。他还将向同僚表示，伊朗及其代理力量不应继续破坏地区安全和全球市场的稳定。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

受损油轮的报道

伊朗国家电视台周四报道称，霍尔木兹海峡内有七艘油轮在夜间起火并受损。该台援引伊斯兰革命卫队海军的消息称，四艘船只在石油转运期间遭到袭击并起火，另有三艘在与水雷相撞后受损并失去动力。

该报指出，这些信息需要得到证实。伊朗的报告未提供有关可能伤亡人员或船只旗帜的信息。据《独立报》报道，在美国总统唐纳德·特朗普拒绝德黑兰提出的有关结束战争和开放水道的最新提议后，海峡内针对海上船只的袭击有所加剧。

本周早些时候，英国宣布扩大对沙特阿拉伯的军事援助，包括出动战斗机拦截胡塞武装针对该王国的无人机和导弹。

关注我们在