Глава МИД Великобритании Эд Милибэнд в пятницу примет участие в переговорах в Турции, посвященных кризису в Ормузском проливе и атакам йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. Об этом сообщает The Independent.

Участники переговоров

Во встрече должны принять участие представители европейской группы E4 — Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также региональной группы R4: Египта, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции.

Милибэнд планирует призвать к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном, которое обеспечило бы полную свободу судоходства через Ормузский пролив. Он также должен заявить коллегам, что Иран и его прокси-силы не должны и далее дестабилизировать безопасность региона и мировые рынки.

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Сообщения о поврежденных танкерах

Иранское государственное телевидение в четверг сообщило, что ночью в Ормузском проливе загорелись и были повреждены семь нефтяных танкеров. По его данным со ссылкой на военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции, четыре судна подверглись атаке во время перевалки нефти и загорелись, а еще три были повреждены и потеряли ход после столкновения с морскими минами.

Издание отмечает, что эти данные требуют подтверждения. Иранский отчет не содержал сведений о возможных пострадавших или флагах судов. По информации The Independent, атаки на морские суда в проливе усилились после того, как президент США Дональд Трамп отклонил последнее предложение Тегерана о завершении войны и открытии водного пути.

Ранее на этой неделе Великобритания объявила о расширении военной помощи Саудовской Аравии, в частности о привлечении истребителей для перехвата дронов и ракет хуситов, направленных против королевства.

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