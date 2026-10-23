Szef brytyjskiego MSZ Ed Miliband weźmie w piątek udział w rozmowach w Turcji poświęconych kryzysowi w Cieśninie Ormuz oraz atakom jemeńskich Huti na Arabię Saudyjską. Poinformował o tym The Independent.

Uczestnicy rozmów

W spotkaniu mają uczestniczyć przedstawiciele europejskiej grupy E4 — Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch — a także regionalnej grupy R4: Egiptu, Pakistanu, Arabii Saudyjskiej i Turcji.

Miliband planuje wezwać do dyplomatycznego uregulowania konfliktu z Iranem, które zapewniłoby pełną swobodę żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Ma również powiedzieć kolegom, że Iran i jego siły proxy nie powinny dalej destabilizować bezpieczeństwa regionu i światowych rynków.

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Doniesienia o uszkodzonych tankowcach

Irańska telewizja państwowa poinformowała w czwartek, że w nocy w Cieśninie Ormuz zapaliło się i zostało uszkodzonych siedem tankowców naftowych. Według jej danych, powołujących się na siły morskie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, cztery jednostki zostały zaatakowane podczas przeładunku ropy i stanęły w płomieniach, a kolejne trzy zostały uszkodzone i utraciły napęd po zderzeniu z minami morskimi.

Publikacja zaznacza, że informacje te wymagają potwierdzenia. Irański raport nie zawierał danych o możliwych poszkodowanych ani banderach statków. Według The Independent ataki na jednostki morskie w cieśninie nasiliły się po tym, jak prezydent USA Donald Trump odrzucił ostatnią propozycję Teheranu dotyczącą zakończenia wojny i otwarcia szlaku wodnego.

Wcześniej w tym tygodniu Wielka Brytania ogłosiła rozszerzenie pomocy wojskowej dla Arabii Saudyjskiej, w tym wykorzystanie myśliwców do przechwytywania dronów i rakiet Huti wymierzonych w królestwo.

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