Społeczność Munga-Dosso w obszarze samorządu lokalnego Karim-Lamido w nigeryjskim stanie Taraba zwróciła się do gubernatora Agbu Kefasa z prośbą o rozważenie utworzenia dla niej odrębnego okręgu wyborczego. Jak informuje Premium Times Nigeria, odpowiedni wniosek złożyło Stowarzyszenie Rozwoju Munga-Dosso, na którego czele stoi Ishmael Thomas.

W petycji przedstawiciele społeczności wskazali na wieloletni brak infrastruktury, ograniczoną reprezentację polityczną oraz domniemane wykluczenie z rządowych programów rozwoju. Według nich Munga-Dosso należy do okręgu wyborczego Bikwin, lecz otrzymało niewiele lub nie otrzymało żadnych korzyści z projektów rządowych.

Skargi na brak infrastruktury

Stowarzyszenie wymieniło wśród problemów brak państwowego ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej, zbudowanych przez państwo przepustów, studni głębinowych i dostępnych dróg. Twierdzi również, że społeczność ma trudności z dostępem do nominacji politycznych, projektów rozwojowych i innych programów rządowych z powodu swojej tożsamości etnicznej oraz przynależności do innego stowarzyszenia społecznego niż większość miejscowości w okręgu Bikwin.

Przedstawiciele Munga-Dosso oświadczyli, że wielokrotnie zwracali się do władz różnych szczebli, lecz nie otrzymali odpowiedzi, która by ich satysfakcjonowała. Według stowarzyszenia najnowsze wystąpienie datowane jest na 28 sierpnia.

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Żądania dotyczące środków i granic okręgu

Społeczność prosi także gubernatora o zapewnienie jej sprawiedliwego udziału w programie rozwoju dla obszaru Bikwin o wartości 200 mln nair. Stowarzyszenie twierdzi, że przedstawiciele Munga-Dosso uczestniczyli w spotkaniu interesariuszy Bikwin przed przydzieleniem środków, jednak później społeczność miała zostać wykluczona z realizowanych projektów.

Do proponowanego okręgu wyborczego Munga-Dosso stowarzyszenie proponuje włączyć dziewięć wsi: Bwai, Bugbamui, Bunkawai, Bunkaubu, Bunkachi, Mudang, Bukadui, Bukaregwag i Nwaminshi. Wnioskodawcy szacują ich łączną liczbę mieszkańców na 120–150 tys. osób, jednak dane te nie zostały niezależnie zweryfikowane.

Osobno stowarzyszenie wezwało władze do zachowania rozróżnienia między tożsamościami Munga-Dosso i Munga-Lelau, a także do sprawdzenia skarg dotyczących wpisów na Facebooku, które zdaniem wnioskodawców mogą zwiększyć napięcia między społecznościami.

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