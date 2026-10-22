Parti Québécois utworzyła rząd mniejszościowy w Quebecu — RMF24

Separatystyczna Parti Québécois (PQ) utworzyła rząd mniejszościowy w kanadyjskiej prowincji Quebec. Partia zdobyła 59 ze 127 mandatów w parlamencie prowincjonalnym, a na czele rządu stanął Paul St-Pierre Plamondon. Głównym celem politycznym PQ jest uzyskanie przez Quebec niepodległości, informuje RMF24.

Ministerka ds. niepodległości

Nowy rząd utworzył stanowisko ministerki odpowiedzialnej za osiągnięcie przez Quebec niepodległości. Objęła je wicepremierka Catherine Gentilcore, która będzie również odpowiadać za kwestie imigracji i integracji.

Plamondon podczas kampanii wyborczej deklarował zamiar przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych dotyczących przyszłości prowincji. Jednocześnie zaznaczył, że nie planuje przeprowadzenia referendum niepodległościowego przed końcem kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa w USA.

Według najnowszych sondaży około 30% mieszkańców Quebecu popiera odłączenie od Kanady, natomiast około 70% opowiada się za pozostaniem prowincji w składzie kraju. Zwolennicy niepodległości ponieśli porażkę w referendach w 1980 i 1995 roku, choć w 1995 roku różnica między stronami była minimalna.

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Spór dotyczący przysięgi

Podczas składania przysięgi deputowani PQ po raz pierwszy nie wypowiedzieli słów o wierności brytyjskiemu monarsze. Stało się to możliwe po przyjęciu przez parlament Quebecu w 2022 roku ustawy, która zniosła obowiązek składania takiej przysięgi.

Tymczasem w sądzie pierwszej instancji rozpoczęły się rozprawy w sprawie pozwu złożonego przez prawnika Lawrence’a Davida z Uniwersytetu Ottawskiego. Domaga się on zawieszenia obowiązywania tej ustawy, argumentując, że prowincja nie może samodzielnie zmieniać kanadyjskiej konstytucji.

Lider Liberalnej Partii Quebecu Charles Milliard skrytykował skupienie rządu Plamondona na przygotowaniach do możliwego referendum. Uważa on, że władze prowincji powinny przede wszystkim zajmować się bieżącymi problemami społecznymi i gospodarczymi.

Kwestia praw ludów rdzennych

Wśród wyzwań dla nowego rządu wymienia się także przestrzeganie praw Pierwszych Narodów. Plamondon deklarował, że będzie prowadził konsultacje z ludami rdzennymi, jednak ich poparcie, jak stwierdził, nie będzie warunkiem przyjęcia tymczasowej konstytucji niepodległego Quebecu. Za kontakty z przedstawicielami Pierwszych Narodów wyznaczono byłego deputowanego PQ Pascala Paradisa, a relacjami z ludami rdzennymi i Inuitami będzie zajmował się Simon-Pierre Savard-Tremblay.

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