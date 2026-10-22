Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что готовится представить новое оружие, которое назвал «Отцом всех бомб». Об этом представитель КСИР Хоссейн Мохаби сообщил иранскому агентству Young Journalists Club, пишет Jerusalem Post.

По словам Мохаби, подготовка к презентации разработки уже продолжается, и она должна стать «чем-то новым для врага». Представитель не уточнил тип вооружения, его мощность, боевые возможности и дату публичной презентации.

Реакция на сообщения о MOAB

Заявление КСИР прозвучало на фоне сообщений американских СМИ о подготовке Пентагоном планов применения против целей в Иране бомбы GBU-43/B, известной как «Мать всех бомб» или MOAB. Ее масса составляет около 9,8 тонны, и она относится к наиболее мощным обычным боеприпасам в арсенале США.

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MOAB впервые применили в апреле 2017 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа, против туннельного комплекса группировки «Исламское государство» в Афганистане. Боеприпас предназначен для создания мощной ударной волны на большой площади, но не для поражения глубоко расположенных подземных объектов.

Заявления о ракетах и Ормузском проливе

Мохаби также заявил, что после 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года запасы ракет Ирана выросли на 50%. По его словам, страна улучшила дальность, разрушительную силу и точность ракет. Представитель не привел данных, которые позволили бы независимо проверить эти утверждения.

Отдельно представитель КСИР заявил, что Ормузский пролив «безусловно закрыт», опровергнув американские заявления о его открытости. Он утверждал, что отдельные небольшие суда могут проходить через пролив скрытно, в частности отключая системы отслеживания.

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