伊朗伊斯兰革命卫队表示，正准备展示一种被其称为“万弹之父”的新型武器。伊斯兰革命卫队发言人侯赛因·莫哈比向伊朗青年记者俱乐部通讯社透露了这一消息，《耶路撒冷邮报》报道。

莫哈比表示，该武器的展示准备工作已经在进行中，它将成为“敌人的新事物”。这名发言人未说明该武器的类型、威力、作战能力以及公开展示的日期。

对有关MOAB报道的回应

伊斯兰革命卫队的声明是在美国媒体报道称五角大楼正准备计划对伊朗境内目标使用GBU-43/B炸弹的背景下作出的。该炸弹被称为“万弹之母”或MOAB，重量约为9.8吨，是美国武器库中威力最大的常规弹药之一。

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MOAB于2017年4月首次使用，当时正值唐纳德·特朗普的第一个总统任期，目标是阿富汗境内“伊斯兰国”组织的一个隧道综合体。该弹药旨在大范围内形成强大的冲击波，但并非用于打击位于地下深处的设施。

有关导弹和霍尔木兹海峡的声明

莫哈比还表示，在2025年6月与以色列进行了12天战争后，伊朗的导弹储备增加了50%。他说，该国提升了导弹的射程、破坏力和精度。这名发言人没有提供能够对这些说法进行独立核实的数据。

另据伊斯兰革命卫队代表称，霍尔木兹海峡“毫无疑问已经关闭”，并否认了美国关于其仍然开放的说法。他声称，一些小型船只可以秘密通过该海峡，包括关闭追踪系统。

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