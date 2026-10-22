Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że przygotowuje się do zaprezentowania nowej broni, którą nazwał „Ojcem Wszystkich Bomb”. Rzecznik Korpusu Hossein Mohabi poinformował o tym irańską agencję Young Journalists Club, pisze Jerusalem Post.

Według Mohabiego przygotowania do prezentacji tej konstrukcji już trwają i ma ona stać się „czymś nowym dla wroga”. Rzecznik nie sprecyzował rodzaju uzbrojenia, jego mocy, możliwości bojowych ani daty publicznej prezentacji.

Reakcja na doniesienia o MOAB

Oświadczenie Korpusu padło w kontekście doniesień amerykańskich mediów o przygotowywaniu przez Pentagon planów użycia przeciwko celom w Iranie bomby GBU-43/B, znanej jako „Matka Wszystkich Bomb” lub MOAB. Jej masa wynosi około 9,8 tony, a bomba należy do najpotężniejszych konwencjonalnych środków bojowych w arsenale USA.

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MOAB po raz pierwszy zastosowano w kwietniu 2017 roku, podczas pierwszej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa, przeciwko kompleksowi tuneli grupy Państwo Islamskie w Afganistanie. Środek bojowy jest przeznaczony do wytworzenia potężnej fali uderzeniowej na dużym obszarze, ale nie do rażenia głęboko położonych obiektów podziemnych.

Oświadczenia o rakietach i Cieśninie Ormuz

Mohabi oświadczył również, że po 12-dniowej wojnie z Izraelem w czerwcu 2025 roku zapasy rakiet Iranu wzrosły o 50%. Według niego kraj poprawił zasięg, siłę rażenia i celność rakiet. Rzecznik nie przedstawił danych, które umożliwiłyby niezależne zweryfikowanie tych twierdzeń.

Osobno przedstawiciel Korpusu oświadczył, że Cieśnina Ormuz jest „zdecydowanie zamknięta”, zaprzeczając amerykańskim oświadczeniom o jej otwartości. Twierdził, że niektóre małe jednostki mogą potajemnie przepływać przez cieśninę, między innymi wyłączając systemy śledzenia.

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