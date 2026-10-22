印度总理纳伦德拉·莫迪表示，他与波兰政府首脑唐纳德·图斯克一道作出了多项决定，以进一步支持和加强印波伙伴关系。他在图斯克访问印度期间举行的联合新闻发布会上作出上述表示。图斯克自周三起一直在印度访问，RMF24报道。

战略关系

莫迪表示，在双边关系提升为战略伙伴关系后，印度与波兰的合作在过去两年加速发展。他还强调，两国之间的友谊不仅建立在外交接触之上，也建立在对人性、善意和对他人的同情这一共同理念之上。

印度总理提到了纳瓦纳加尔贾姆萨赫布青年交流计划。他表示，该计划让新一代参与到两国人民之间的友好关系中。

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贸易与供应链

莫迪积极评价图斯克与大型商业代表团一同抵达印度。他表示希望两国团队将致力于建立可靠的供应链，并实现双边贸易额翻番这一共同目标。

印度总理还表示，计划在关键矿产、原材料和煤炭气化领域发展新的伙伴关系。

关于乌克兰的声明

莫迪表示，印度和波兰相信法治与民主，因此有必要加强促进这些领域发展的机构。他还呼吁铭记乌克兰正在发生的事情，并表示支持任何旨在实现和平的努力。

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