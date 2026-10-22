Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что вместе с главой польского правительства Дональдом Туском принял несколько решений для дальнейшей поддержки и укрепления индийско-польского партнерства. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Индии во время визита Туска, который находится в стране с среды, сообщает RMF24.

Стратегические отношения

По словам Моди, после повышения уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства сотрудничество Индии и Польши ускорилось за последние два года. Он также подчеркнул, что дружба между странами основывается не только на дипломатических контактах, но и на общем подходе к человечности, доброжелательности и состраданию к другим.

Индийский премьер упомянул Программу молодежного обмена имени Джамсахеба из Наванагара. По его словам, она вовлекает новые поколения в дружественные отношения между двумя народами.

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Торговля и цепочки поставок

Моди положительно оценил прибытие Туска в Индию вместе с большой бизнес-делегацией. Он выразил надежду, что команды обеих стран будут работать над формированием надежных цепочек поставок и достигнут общей цели по удвоению двусторонней торговли.

Премьер Индии также сообщил о намерении развивать новые партнерства в сферах критически важных минералов, сырья и газификации угля.

Заявление об Украине

Моди заявил, что Индия и Польша верят в верховенство права и демократию, поэтому необходимо укреплять институты, способствующие развитию в этих направлениях. Отдельно он призвал помнить о том, что происходит в Украине, и заявил о поддержке любых усилий, направленных на достижение мира.

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