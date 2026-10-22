Premier Indii Narendra Modi oświadczył, że wspólnie z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem podjął kilka decyzji dotyczących dalszego wspierania i wzmacniania partnerstwa indyjsko-polskiego. Powiedział o tym na wspólnej konferencji prasowej w Indiach podczas wizyty Tuska, który przebywa w kraju od środy, informuje RMF24.

Relacje strategiczne

Według Modiego, po podniesieniu relacji dwustronnych do poziomu partnerstwa strategicznego współpraca Indii i Polski przyspieszyła w ciągu ostatnich dwóch lat. Podkreślił również, że przyjaźń między krajami opiera się nie tylko na kontaktach dyplomatycznych, lecz także na wspólnym podejściu do człowieczeństwa, życzliwości i współczucia wobec innych.

Indyjski premier wspomniał o Programie Wymiany Młodzieży im. Dżamsaheba z Nawanagaru. Według niego angażuje on nowe pokolenia w przyjazne relacje między dwoma narodami.

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Handel i łańcuchy dostaw

Modi pozytywnie ocenił przybycie Tuska do Indii wraz z dużą delegacją biznesową. Wyraził nadzieję, że zespoły obu krajów będą pracować nad tworzeniem niezawodnych łańcuchów dostaw i osiągną wspólny cel podwojenia handlu dwustronnego.

Premier Indii poinformował także o zamiarze rozwijania nowych partnerstw w obszarach minerałów krytycznych, surowców oraz zgazowania węgla.

Oświadczenie dotyczące Ukrainy

Modi oświadczył, że Indie i Polska wierzą w rządy prawa oraz demokrację, dlatego konieczne jest wzmacnianie instytucji sprzyjających rozwojowi w tych obszarach. Osobno wezwał do pamiętania o tym, co dzieje się w Ukrainie, i zadeklarował poparcie dla wszelkich wysiłków mających na celu osiągnięcie pokoju.

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