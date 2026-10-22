以色列国防部长伊斯雷尔·卡茨表示，如果未来可能针对该国的袭击发生，反对派领导人将承担责任。《耶路撒冷邮报》援引部长的声明报道了这一消息。

卡茨的声明

卡茨将反对派领袖亚伊尔·拉皮德、纳夫塔利·贝内特、亚伊尔·戈兰以及其他反对派代表列入他将视为负责人的名单。他表示，他们多次批评他和总理本雅明·内塔尼亚胡，并质疑在选举前或投票期间有关以色列敌人可能发动袭击的警告之动机。

这名部长表示，这些警告基于政府掌握的信息，但没有披露情报细节，也没有提及任何具体计划中的袭击。卡茨还称，指控政府具有政治动机会损害以色列的威慑力，并可能鼓励该国的对手采取行动。

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反对派的反应

拉皮德回应称，卡茨的声明“鲁莽且歇斯底里”，并表示这是送给以色列敌人的礼物。他指责政府寻找借口，并试图将内塔尼亚胡及其身边人员的失败责任转嫁给反对派。

拉皮德还表示，政府未能摧毁哈马斯、推翻伊朗、消灭真主党，也未能在国际舞台上取得成功。“亚沙尔”党领导人加迪·艾森科特表示，卡茨正在提前转嫁对可能发生的未来灾难的责任，而“民主党人”领导人亚伊尔·戈兰称部长的言论极其不负责任。

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