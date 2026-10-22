Minister obrony Izraela Israel Katz oświadczył, że liderzy opozycji poniosą odpowiedzialność za możliwe przyszłe ataki na kraj, jeśli do nich dojdzie. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na oświadczenie ministra.

Oświadczenie Katza

Katz wymienił wśród osób, które będzie uważał za odpowiedzialne, lidera opozycji Jaira Lapida, Naftalego Bennetta, Jaira Golana oraz innych przedstawicieli opozycji. Jak powiedział, wielokrotnie krytykowali oni jego oraz premiera Binjamina Netanjahu i podawali w wątpliwość motywy ostrzeżeń o możliwych uderzeniach ze strony wrogów Izraela przed wyborami lub w trakcie głosowania.

Minister oświadczył, że ostrzeżenia opierały się na informacjach dostępnych rządowi, jednak nie ujawnił szczegółów wywiadowczych ani nie wskazał konkretnego planowanego ataku. Katz powiedział również, że oskarżenia rządu o motywy polityczne szkodzą izraelskiemu odstraszaniu i mogą zachęcać przeciwników kraju do działania.

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Reakcja opozycji

Lapid w odpowiedzi nazwał oświadczenie Katza „lekkomyślnym i histerycznym” oraz powiedział, że jest ono prezentem dla wrogów Izraela. Oskarżył rząd o szukanie wymówek i próbę przerzucenia na opozycję odpowiedzialności za porażki Netanjahu i jego otoczenia.

Lapid oświadczył również, że rządowi nie udało się zniszczyć Hamasu, obalić Iranu, zlikwidować Hezbollahu ani osiągnąć sukcesów na arenie międzynarodowej. Lider partii Jaszar Gadi Eisenkot oświadczył, że Katz z góry przerzuca odpowiedzialność za możliwą przyszłą katastrofę, a lider Demokratów Jair Golan nazwał słowa ministra skrajnie nieodpowiedzialnymi.

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