在以色列，14频道的一名主持人在电视节目中多次对以色列中间派领袖加迪·艾森科特使用带有民族歧视性的侮辱性说法。事件发生在周六晚间，次日这一侮辱性措辞又被重复使用。该事件引发了政界人士和公众的愤怒。

据RMF24报道，相关言论针对的是具有摩洛哥血统的艾森科特。据该媒体称，该频道倾向于支持总理本雅明·内塔尼亚胡。民调结果显示，艾森科特有现实机会出任政府首脑。

对事件的反应

内塔尼亚胡谴责了对艾森科特的侮辱性称呼，并称其极其不当。利库德集团党内法庭成员戴维·埃尔巴兹同样拥有摩洛哥血统，他要求该记者道歉。

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艾森科特的竞选团队在选举活动中利用了这一事件。这名政治人物的代表设置了广告牌，指责内塔尼亚胡及其支持者蔑视米兹拉希犹太人——即来自中东和北非国家的犹太人。

选举与民族背景

加迪·艾森科特是一名退役将军，曾任以色列军队总参谋长，也是中间派“简单”（Yashar）党的领导人。他的父母从摩洛哥来到以色列。如果他赢得选举，他可能成为该国首位米兹拉希犹太人总理。

RMF24指出，自以色列建国以来，民族分歧一直存在于该国社会。具有欧洲血统的犹太人，即阿什肯纳兹犹太人，数十年来一直主导政治、经济和军队。与此同时，许多来自中东和北非国家的人定居在较贫困的边缘地区。以色列议会选举将于10月27日举行。

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