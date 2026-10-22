В Израиле ведущий 14-го канала во время телепрограммы неоднократно употребил в адрес лидера израильских центристов Гади Айзенкота оскорбительное выражение на этнической почве. Это произошло в субботу вечером, а на следующий день оскорбительную формулировку повторили. Инцидент вызвал возмущение среди политиков и общественности.

Как сообщает RMF24, высказывание было направлено против Айзенкота, имеющего марокканское происхождение. По данным издания, канал благожелательно относится к премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Согласно результатам опросов, Айзенкот имеет реальные шансы занять пост главы правительства.

Реакция на инцидент

Нетаньяху осудил оскорбительное называние Айзенкота и охарактеризовал его как крайне неуместное. Член партийного суда «Ликуда» Давид Эльбаз, также имеющий марокканские корни, потребовал от журналиста извинений.

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Штаб Айзенкота использовал инцидент в предвыборной кампании. Представители политика разместили билборды, на которых обвинили Нетаньяху и его сторонников в пренебрежении к мизрахим — евреям, происходящим из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Выборы и этнический контекст

Гади Айзенкот — отставной генерал, бывший начальник Генерального штаба израильской армии и лидер центристской партии «Просто» (Яшар). Его родители прибыли в Израиль из Марокко. В случае победы на выборах он может стать первым премьер-министром страны из числа мизрахим.

RMF24 отмечает, что этнические разделения существуют в израильском обществе с момента основания государства. Евреи европейского происхождения, ашкенази, на протяжении десятилетий доминировали в политике, экономике и армии. В то же время многие выходцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки селились в более бедных периферийных районах. Парламентские выборы в Израиле должны состояться 27 октября.

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