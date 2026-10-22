W Izraelu prowadzący Kanału 14 podczas programu telewizyjnego wielokrotnie użył wobec lidera izraelskich centrystów Gadiego Eisenkota obraźliwego określenia na tle etnicznym. Doszło do tego w sobotę wieczorem, a następnego dnia obraźliwe sformułowanie powtórzono. Incydent wywołał oburzenie wśród polityków i opinii publicznej.

Jak podaje RMF24, wypowiedź była skierowana przeciwko Eisenkotowi, który ma marokańskie pochodzenie. Według portalu kanał przychylnie odnosi się do premiera Binjamina Netanjahu. Sondaże wskazują, że Eisenkot ma realne szanse objąć stanowisko szefa rządu.

Reakcja na incydent

Netanjahu potępił obraźliwe nazwanie Eisenkota i określił je jako skrajnie niestosowne. David Elbaz, członek sądu partyjnego Likudu, który także ma marokańskie korzenie, zażądał od dziennikarza przeprosin.

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Sztab Eisenkota wykorzystał incydent w kampanii wyborczej. Przedstawiciele polityka umieścili billboardy, na których oskarżyli Netanjahu i jego zwolenników o pogardę wobec Mizrachijczyków — Żydów pochodzących z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Wybory i kontekst etniczny

Gadi Eisenkot jest emerytowanym generałem, byłym szefem Sztabu Generalnego izraelskiej armii oraz liderem centrowej partii „Po prostu” (Jaszar). Jego rodzice przybyli do Izraela z Maroka. W razie zwycięstwa w wyborach może zostać pierwszym premierem kraju spośród Mizrachijczyków.

RMF24 zaznacza, że podziały etniczne istnieją w izraelskim społeczeństwie od powstania państwa. Żydzi pochodzenia europejskiego, Aszkenazyjczycy, przez dziesięciolecia dominowali w polityce, gospodarce i armii. Z kolei wielu przybyszów z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej osiedlało się w biedniejszych, peryferyjnych regionach. Wybory parlamentarne w Izraelu mają odbyć się 27 października.

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