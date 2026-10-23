W Brazylii prezydent Luiz Inácio Lula da Silva i jego prawicowy rywal, senator Flávio Bolsonaro, przeprowadzą w piątek, 23 października 2026 roku, drugą i ostatnią debatę telewizyjną przed kolejnym głosowaniem w wyborach prezydenckich. Obaj kandydaci będą próbowali przekonać wyborców, którzy jeszcze nie zdecydowali, na kogo oddać głos.

Jak informuje The Hindu, Lula jest urzędującym prezydentem Brazylii. Flávio Bolsonaro jest synem byłego skrajnie prawicowego prezydenta Jaira Bolsonaro.

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Wynik pierwszej tury

W pierwszej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się wcześniej w październiku, Flávio Bolsonaro zdobył 47% głosów. Wyprzedził Lulę o dwa punkty procentowe.

Przebieg kampanii

Kampania wyborcza w Brazylii przebiega poprzez wiece, debaty telewizyjne oraz w dużej mierze media społecznościowe. Jednocześnie sądy również odgrywają ważną rolę w rywalizacji między kandydatami.

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