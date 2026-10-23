Президент Лула і сенатор Болсонару зустрінуться на фінальних дебатах — The Hindu

У Бразилії президент Луїс Інасіу Лула да Сілва та його правий суперник, сенатор Флавіу Болсонару, у п’ятницю, 23 жовтня 2026 року, проведуть другі й останні теледебати перед наступним голосуванням на президентських виборах. Обидва кандидати намагатимуться переконати виборців, які ще не визначилися зі своїм вибором.

Як повідомляє The Hindu, Лула є чинним президентом Бразилії. Флавіу Болсонару — син колишнього ультраправого президента Жаїра Болсонару.

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Результат першого туру

У першому турі президентських виборів, який відбувся раніше в жовтні, Флавіу Болсонару здобув 47% голосів. Він випередив Лулу на два відсоткові пункти.

Перебіг кампанії

Виборча кампанія у Бразилії проходить через мітинги, телевізійні дебати та значною мірою соціальні мережі. Водночас суди також відіграють важливу роль у боротьбі між кандидатами.

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