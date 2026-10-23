В Бразилии президент Луис Инасиу Лула да Силва и его правый соперник, сенатор Флавиу Болсонару, в пятницу, 23 октября 2026 года, проведут вторые и последние теледебаты перед следующим голосованием на президентских выборах. Оба кандидата будут пытаться убедить избирателей, которые еще не определились со своим выбором.

Как сообщает The Hindu, Лула является действующим президентом Бразилии. Флавиу Болсонару — сын бывшего ультраправого президента Жаира Болсонару.

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Результат первого тура

В первом туре президентских выборов, который состоялся ранее в октябре, Флавиу Болсонару получил 47% голосов. Он опередил Лулу на два процентных пункта.

Ход кампании

Избирательная кампания в Бразилии проходит через митинги, теледебаты и в значительной степени социальные сети. В то же время суды также играют важную роль в борьбе между кандидатами.

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