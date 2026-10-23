Pakistan i Unia Europejska podczas 10. dwustronnego dialogu w sprawie zwalczania terroryzmu w Islamabadzie wyraziły wspólne zaniepokojenie konsekwencjami dla bezpieczeństwa wynikającymi z sytuacji w Afganistanie. Strony omówiły również zmieniające się zagrożenia terrorystyczne, potwierdziły zamiar przeciwdziałania terroryzmowi we wszystkich jego formach i uzgodniły wzmocnienie współpracy na forach wielostronnych, informuje Dawn.

Konsekwencje dla bezpieczeństwa sytuacji w Afganistanie

W oświadczeniach po spotkaniu Pakistan i UE nie wskazały konkretnych ugrupowań. Jednocześnie podczas ósmego Dialogu Strategicznego 1 czerwca strony wyrażały poważne zaniepokojenie obecnością struktur terrorystycznych w Afganistanie. Oświadczyły wówczas, że terytorium Afganistanu nie może być wykorzystywane do gróźb lub ataków na inne państwa, oraz wezwały faktyczne władze Afganistanu do podjęcia skutecznych i możliwych do zweryfikowania działań przeciwko wszystkim grupom terrorystycznym działającym w kraju lub z jego terytorium.

Islamabad wielokrotnie wzywał partnerów międzynarodowych do wywierania presji na faktyczne władze Afganistanu, aby nie dopuściły do wykorzystywania terytorium kraju do transgranicznych ataków. Strona pakistańska za główne zagrożenia uznaje Tehreek-e-Taliban Pakistan i powiązane z nim ugrupowania, a także beludżystańskie grupy separatystyczne, które według Islamabadu mają bazy w Afganistanie.

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Przeciwdziałanie radykalizacji i finansowaniu terroryzmu

Uczestnicy dialogu wymienili się praktykami dotyczącymi zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu i radykalizacji. Szczególną uwagę poświęcono wykorzystywaniu cyberprzestrzeni przez terrorystów, a także kwestiom związanym z zasobami informacyjnymi i energetycznymi.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu poinformowało również, że strony rozpatrywały współpracę w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu zasobów wodnych i innych zasobów przez terrorystów i państwa. Jednocześnie wzmianki o zasobach wodnych i podmiotach państwowych nie znalazły się w odrębnych oficjalnych oświadczeniach Pakistanu i UE.

Wcześniej, od 12 do 14 października, specjalny wysłannik UE ds. Afganistanu Thomas Frellesen odwiedził Kabul. Wyraził zaniepokojenie obecnością i działalnością transgraniczną grup terrorystycznych o skali regionalnej i globalnej oraz wezwał faktyczne władze Afganistanu, aby nie dopuściły do wykorzystywania terytorium kraju do grożenia innym państwom.

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