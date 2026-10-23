巴基斯坦与欧盟称阿富汗局势带来安全风险——《黎明报》

巴基斯坦和欧盟在伊斯兰堡举行的第十次双边反恐对话期间，对阿富汗局势造成的安全影响表达了共同担忧。双方还讨论了不断变化的恐怖主义威胁，重申将打击一切形式的恐怖主义，并同意加强在多边平台上的合作，据《黎明报》报道。

阿富汗局势的安全影响

巴基斯坦和欧盟在会后声明中没有点名具体组织。不过，在6月1日举行的第八次战略对话期间，双方曾对阿富汗境内存在恐怖组织表示严重关切。双方当时表示，阿富汗领土不得被用于威胁或袭击其他国家，并呼吁阿富汗事实当局对在该国境内或从该国领土活动的所有恐怖组织采取有效且可核查的行动。

伊斯兰堡多次呼吁国际伙伴向阿富汗事实当局施压，防止该国领土被用于跨境袭击。巴基斯坦方面将“巴基斯坦塔利班运动”及其关联组织，以及俾路支分离主义团体视为主要威胁；伊斯兰堡称这些团体以阿富汗为基地。

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打击激进化和恐怖主义融资

对话参与者就防止暴力极端主义、打击恐怖主义融资和激进化交流了做法。双方特别关注恐怖分子对网络空间的利用，以及与信息和能源资源相关的问题。

巴基斯坦外交部还表示，双方审议了开展合作，以应对恐怖分子和国家对水资源及其他资源的利用。同时，巴基斯坦和欧盟单独发布的官方声明中均未提及水资源和国家行为体。

此前，10月12日至14日，欧盟阿富汗问题特别代表托马斯·弗雷莱森访问了喀布尔。他对区域和全球规模恐怖组织的存在及跨境活动表示关切，并呼吁阿富汗事实当局防止该国领土被用于威胁其他国家。

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