Пакистан и Европейский Союз в ходе десятого двустороннего диалога по противодействию терроризму в Исламабаде выразили общую обеспокоенность последствиями ситуации в Афганистане для безопасности. Стороны также обсудили меняющиеся террористические угрозы, подтвердили намерение противодействовать терроризму во всех его формах и договорились усилить сотрудничество на многосторонних площадках, сообщает Dawn.

Последствия ситуации в Афганистане для безопасности

В заявлениях по итогам встречи Пакистан и ЕС не назвали конкретных группировок. В то же время в ходе восьмого Стратегического диалога 1 июня стороны выражали серьезную обеспокоенность присутствием террористических структур в Афганистане. Тогда они заявили, что территория Афганистана не должна использоваться для угроз или нападений на другие государства, и призвали де-факто власти Афганистана к эффективным и поддающимся проверке действиям против всех террористических групп, действующих в стране или с ее территории.

Исламабад неоднократно призывал международных партнеров оказывать давление на де-факто власти Афганистана, чтобы они не допускали использования территории страны для трансграничных нападений. Пакистанская сторона называет главными угрозами движение «Техрик-е-Талибан Пакистан» и связанные с ним группировки, а также белуджские сепаратистские группы, которые, по утверждению Исламабада, базируются в Афганистане.

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Противодействие радикализации и финансированию терроризма

Участники диалога обменялись практиками по предотвращению насильственного экстремизма, противодействию финансированию терроризма и радикализации. Отдельное внимание уделили использованию киберпространства террористами, а также вопросам, связанным с информационными и энергетическими ресурсами.

Министерство иностранных дел Пакистана также сообщило, что стороны рассматривали сотрудничество для противодействия использованию водных и других ресурсов террористами и государствами. В то же время упоминания о водных ресурсах и государственных субъектах отсутствовали в отдельных официальных заявлениях Пакистана и ЕС.

Ранее, 12–14 октября, специальный посланник ЕС по Афганистану Томас Фреллесен посетил Кабул. Он выразил обеспокоенность присутствием и трансграничной деятельностью террористических групп регионального и глобального масштаба и призвал де-факто власти Афганистана не допустить использования территории страны для угроз другим государствам.

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