Rząd Argentyny uznał pięć latynoamerykańskich transnarodowych ugrupowań przestępczych i rebelianckich za organizacje terrorystyczne oraz wpisał je do Publicznego Rejestru Osób i Organizacji Powiązanych z Aktami Terrorystycznymi i ich Finansowaniem (RePET).

Jakie ugrupowania wpisano do rejestru

Na liście znalazły się meksykański kartel Sinaloa i La Nueva Familia Michoacana, kolumbijska Armia Wyzwolenia Narodowego (ELN), dysydenci FARC-EP, a także ekwadorskie ugrupowanie Los Tiguerones. O decyzji administracji prezydenta Javiera Mileia poinformowała Anadolu Agency.

Administracja prezydencka oświadczyła, że możliwości operacyjne tych grup, ich zasięg geograficzny w regionie oraz dywersyfikacja nielegalnej działalności stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia, mienia i aktywów obywateli Argentyny. Decyzję przygotowano z udziałem ministerstw spraw zagranicznych, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a także Państwowego Sekretariatu Wywiadu Argentyny (SIDE).

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Uprawnienia dla organów ścigania

Po wpisaniu do RePET argentyńskie organy ścigania i służby wywiadowcze otrzymają rozszerzone uprawnienia administracyjne do zamrażania aktywów, przeciwdziałania finansowaniu transgranicznemu oraz wzmocnienia nadzoru nad możliwymi komórkami operacyjnymi tych struktur.

Według władz Argentyny kartel Sinaloa jest powiązany z międzynarodowym handlem narkotykami, handlem ludźmi i wymuszeniami. La Nueva Familia Michoacana, jak twierdzi rząd, rozszerza działalność w międzynarodowym handlu narkotykami i nielegalnym wydobyciu surowców mineralnych. Argentyńskie władze nazwały Los Tiguerones ugrupowaniem zaangażowanym w zabójstwa na zlecenie i morski przemyt narkotyków.

Rząd oświadczył również, że sieci rekrutacyjne, logistyczne i handlu bronią ELN oraz dysydentów FARC-EP wykraczają poza granice Kolumbii. Decyzja przewiduje wymianę danych wywiadowczych w czasie rzeczywistym między SIDE a międzynarodowymi partnerami w dziedzinie zwalczania terroryzmu.

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