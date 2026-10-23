阿根廷政府将五个拉丁美洲跨国犯罪和反叛组织认定为恐怖组织，并将其列入与恐怖行为及其融资有关的个人和组织公共登记册（RePET）。

哪些组织被列入登记册

名单包括墨西哥锡那罗亚贩毒集团和La Nueva Familia Michoacana、哥伦比亚民族解放军（ELN）、FARC-EP异见人士，以及厄瓜多尔组织Los Tiguerones。关于总统哈维尔·米莱政府的这一决定，阿纳多卢通讯社报道称。

总统府表示，这些组织的行动能力、其在该地区的地理分布以及非法活动的多元化，对阿根廷公民的生命、财产和资产构成直接威胁。该决定是在外交部、安全部和司法部，以及阿根廷国家情报秘书处（SIDE）的参与下制定的。

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执法部门的权限

被列入RePET后，阿根廷执法和情报机构将获得扩大的行政权限，以冻结资产、打击跨境融资，并加强对这些组织可能存在的行动据点的监管。

根据阿根廷当局的数据，锡那罗亚贩毒集团与国际毒品贩运、人口贩运和敲诈勒索有关。政府称，La Nueva Familia Michoacana正在扩大其在国际毒品贩运和非法采矿领域的活动。阿根廷当局称，Los Tiguerones是一个参与雇凶杀人和海上毒品走私的组织。

政府还表示，ELN和FARC-EP异见人士的招募、后勤和武器贩运网络已超出哥伦比亚境外。该决定规定，SIDE将与国际反恐伙伴实时共享情报。

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