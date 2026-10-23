Правительство Аргентины признало пять латиноамериканских транснациональных преступных и повстанческих группировок террористическими и внесло их в Публичный реестр лиц и организаций, связанных с террористическими актами и их финансированием (RePET).

Какие группировки внесли в реестр

В перечень вошли мексиканский картель «Синалоа» и La Nueva Familia Michoacana, колумбийская Армия национального освобождения (ELN), диссиденты FARC-EP, а также эквадорская группировка Los Tiguerones. О решении администрации президента Хавьера Милея сообщило Anadolu Agency.

В президентской администрации заявили, что оперативные возможности этих групп, их географическое распространение в регионе и диверсификация незаконной деятельности создают прямую угрозу жизни, имуществу и активам граждан Аргентины. Решение готовилось с участием министерств иностранных дел, безопасности и юстиции, а также Государственного секретариата разведки Аргентины (SIDE).

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Полномочия для правоохранителей

После внесения в RePET аргентинские правоохранительные и разведывательные органы получат расширенные административные полномочия для замораживания активов, противодействия трансграничному финансированию и усиления надзора за возможными оперативными ячейками этих структур.

По данным аргентинских властей, картель «Синалоа» связан с международной торговлей наркотиками, торговлей людьми и вымогательством. La Nueva Familia Michoacana, как утверждает правительство, расширяет деятельность в международном наркотрафике и незаконной добыче полезных ископаемых. Аргентинские власти назвали Los Tiguerones группировкой, причастной к заказным убийствам и морской контрабанде наркотиков.

Правительство также заявило, что сети вербовки, логистики и торговли оружием ELN и диссидентов FARC-EP выходят за пределы Колумбии. Решение предусматривает обмен разведывательными данными в режиме реального времени между SIDE и международными партнерами по противодействию терроризму.

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