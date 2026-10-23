Parlament Pakistanu przerwał posiedzenie z powodu braku kworum — Dawn

Zgromadzenie Narodowe Pakistanu w Islamabadzie przerwało posiedzenie z powodu braku kworum. Wcześniej niższa izba parlamentu zdołała uchwalić jeden projekt ustawy z porządku obrad składającego się z 16 punktów, informuje Dawn.

Na zbyt małą liczbę deputowanych na sali wskazał członek Zgromadzenia Narodowego z partii PTI. Liczenie potwierdziło, że liczba obecnych nie osiągnęła wymaganego minimum 88 deputowanych. Przewodniczący Abdul Kadir Patel dał dodatkowy czas na zapewnienie kworum, jednak nie udało się zebrać wymaganej liczby parlamentarzystów. Posiedzenie przełożono na następny poranek.

Kwestie rozbiórek budynków i kolei

Podczas godziny pytań deputowani omawiali rozbiórki domów i innych budowli w Islamabadzie, w szczególności w sektorze E-12. Minister stanu ds. wewnętrznych Talal Chaudhry oświadczył, że Zarząd Rozwoju Stolicy rozebrał wyłącznie nielegalnie wzniesione obiekty.

Jak powiedział, niedobór cmentarzy jest jednym z głównych problemów administracji miejskiej i mieszkańców Islamabadu. Dodał również, że w wielu prywatnych projektach mieszkaniowych działki przeznaczone na cmentarze, szkoły, parki i meczety zostały przekształcone w obiekty komercyjne.

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Minister kolei Hanif Abbasi poinformował, że Pakistan Railways odzyskały ponad 200 tys. kanałów ziemi zajętej w wyniku nielegalnych zajęć. W sprawie projektu głównej linii kolejowej ML-1 oświadczył, że premier Shehbaz Sharif ma otworzyć jego pierwszy etap — 480 kilometrów torów między Rohri a Karaczi o wartości 2,5 mld dolarów.

Ustawa o państwowej spółce ubezpieczeniowej

Po godzinie pytań Zgromadzenie Narodowe uchwaliło projekt ustawy zmieniającej ustawę o nacjonalizacji ubezpieczeń na życie. Dokument przewiduje utworzenie State Life Insurance Company Limited zgodnie z ustawą o spółkach z 2017 roku.

Po rejestracji spółki rząd ma wydać zarządzenie o przekazaniu jej aktywów, zobowiązań, umów, polis ubezpieczeniowych i postępowań obecnej korporacji, która zostanie rozwiązana w określonym dniu. Pracownicy i urzędnicy, którzy nieprzerwanie pracowali w korporacji co najmniej rok, zostaną przeniesieni do nowej spółki na tych samych warunkach. Projekt ustawy przewiduje także zachowanie ich praw emerytalnych, świadczeń medycznych po przejściu na emeryturę, składek funduszowych i wypłat.

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