巴基斯坦议会因法定人数不足中断会议——《黎明报》

巴基斯坦国民议会在伊斯兰堡因法定人数不足而中断会议。在此之前，议会下院通过了由16项议程组成的议程中的一项法案，《黎明报》报道。

巴基斯坦正义运动党（PTI）的一名国民议会议员指出，议事厅内议员人数不足。计数确认，到场人数未达到所需的88名议员最低人数。主持人阿卜杜勒·卡迪尔·帕特尔给予额外时间以确保达到法定人数，但未能召集到所需数量的议员。会议被推迟至次日早晨。

建筑拆除和铁路问题

在质询时间，议员们讨论了伊斯兰堡房屋及其他建筑物的拆除问题，尤其是E-12区。内政国务部长塔拉勒·乔杜里表示，首都发展管理局仅拆除了非法建造的设施。

他说，墓地短缺是市政管理部门和伊斯兰堡居民面临的主要问题之一。他还表示，在许多私人住房项目中，原本划作墓地、学校、公园和清真寺的地块已被改建为商业设施。

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铁路部长哈尼夫·阿巴西表示，巴基斯坦铁路公司已收回超过20万卡纳尔因非法侵占而被占用的土地。就ML-1铁路干线项目而言，他表示，总理谢赫巴兹·谢里夫将启用该项目的第一阶段——罗希里至卡拉奇之间480公里长的铁路轨道，价值25亿美元。

国营保险公司法案

质询时间后，国民议会通过了一项修订人寿保险国有化法的法案。该文件规定根据2017年《公司法》成立State Life Insurance Company Limited。

公司注册后，政府须发布命令，将现有公司的资产、负债、合同、保险单和诉讼程序移交给该公司；现有公司将在指定日期清算。在该公司连续工作至少一年的员工和官员，将按相同条件转入新公司。该法案还规定保留其养老金权利、退休后的医疗福利、基金缴款和支付款项。

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