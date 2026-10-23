Парламент Пакистана прервал заседание из-за отсутствия кворума — Dawn

Национальная ассамблея Пакистана в Исламабаде прервала заседание из-за отсутствия кворума. До этого нижняя палата парламента успела принять один законопроект из повестки дня, состоявшей из 16 пунктов, сообщает Dawn.

На нехватку депутатов в зале указал член Национальной ассамблеи от партии PTI. Подсчет подтвердил, что число присутствующих не достигло необходимого минимума в 88 депутатов. Председательствующий Абдул Кадир Патель предоставил дополнительное время для обеспечения кворума, однако собрать необходимое число парламентариев не удалось. Заседание перенесли на утро следующего дня.

Вопросы сноса зданий и железной дороги

Во время часа вопросов депутаты обсудили снос домов и других сооружений в Исламабаде, в частности в секторе E-12. Государственный министр внутренних дел Талал Чаудри заявил, что Управление развития столицы демонтировало только незаконно возведенные объекты.

По его словам, нехватка кладбищ является одной из главных проблем городской администрации и жителей Исламабада. Он также сказал, что во многих частных жилищных проектах участки, отведенные для кладбищ, школ, парков и мечетей, были превращены в коммерческие объекты.

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Министр железных дорог Ханиф Аббаси сообщил, что Pakistan Railways вернула более 200 тыс. каналов земли, занятой в результате незаконных захватов. Относительно проекта железнодорожной магистрали ML-1 он заявил, что премьер-министр Шехбаз Шариф должен открыть его первую очередь — 480 километров пути между Рохри и Карачи стоимостью 2,5 млрд долларов.

Закон о государственной страховой компании

После часа вопросов Национальная ассамблея приняла законопроект о внесении изменений в закон о национализации страхования жизни. Документ предусматривает создание State Life Insurance Company Limited в соответствии с Законом о компаниях 2017 года.

После регистрации компании правительство должно издать распоряжение о передаче ей активов, обязательств, контрактов, страховых полисов и производств действующей корпорации, которая будет ликвидирована в установленную дату. Работники и должностные лица, непрерывно проработавшие в корпорации не менее года, будут переведены в новую компанию на тех же условиях. Законопроект также предусматривает сохранение их пенсионных прав, медицинских льгот после выхода на пенсию, взносов в фонд и выплат.

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